6-НДФЛ

Налоговики назвали типичные ошибки бухгалтеров в форме 6-НДФЛ

Бухгалтеры иногда заполняют раздел 1 формы 6-НДФЛ нарастающим итогом, хотя там должны быть только данные за квартал, а раздел 2 – не нарастающим. Надо наоборот: раздел 1 – за квартал, раздел 2 – нарастающим.

Версия для печати

Налоговики назвали ошибки, которые они чаще всего встречают в отчетах 6-НДФЛ.

Титульный лист

На титульном листе часто неверно указывают код ОКТМО.

Раздел 1

Иногда раздел 1 заполняют нарастающим итогом.

Часто бывает, что по строкам 021 раздела 1 указываются сроки за пределами отчетного периода.

ФНС поясняет, что в разделе 1 за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого периода.

Раздел 2

Раздел 2 бухгалтеры ошибочно заполняется не нарастающим итогом.

По строке 110 (сумма дохода, начисленная физлицам) указывают, в том числе, доходы, полностью необлагаемые НДФЛ. Их там быть не должно.

Иногда бухгалтеры не заполняют строки 112, 113,115.

1

В годовой форме данные раздела 2 у бухгалтеров не совпадают с обобщенными показателями приложения 1 (бывшие справки 2-НДФЛ).

Сдача отчета

Порой организации с обособками в разных муниципальных образованиях представляют один расчет.

6-НДФЛ надо сдавать отдельно по каждой обособке с отражением ОКТМО.

Иногда отчет сдают несвоевременно.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить