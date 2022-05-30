С 8 июня в разы увеличатся противопожарные штрафы

Сответствующие поправки внесены в КоАП. В настоящее время штрафы для компаний составляют 150-200 тыс. руб., для ИП – 20-30 тыс. руб.

Должностным лицам установят штраф от 20 тыс. до 30 тыс. руб. вместо текущих 6-15 тыс. руб.

За те же нарушения во время особого противопожарного режима а также за повторные нарушения пожарной безопасности на объектах повышенного риска штрафы также вырастут в 2 раза до 400-800 тыс. руб. для юрлиц и 30-60 тыс. руб. для ИП.

При возникновении пожара, повреждении имущества или причинении легкого или среднего вреда здоровью человека должностные лица заплатят уже от 80 тыс. до 100 тыс. руб., а компании — от 700 тыс. до 800 тыс. руб. (сейчас штрафы в 2 раза ниже), ИП — от 90 тыс. до 110 тыс. руб. (на данный момент 50-60 тыс. руб.).

Наконец, если пожар причинил тяжкий вред здоровью человека или стал причиной его смерти, штрафы составят от 1 млн до 2 млн руб.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены отдельные наказания.

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