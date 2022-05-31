В Египте планируют принимать к оплате карты «Мир»

«Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Более того, мы как никто заинтересованы в этом», — сказал заместитель генерального директора TEZ TOUR Египет Тамер Саид.
Вопрос может решиться к сентябрю, когда в Египте начнется высокий зимний сезон, передает «Интерфакс».
Сейчас россияне в Египте могут расплачиваться картами UNION PAY во всех платежных терминалах.
Добавим, что сейчас карту «Мир» принимают в таких странах:
- Турция;
- Вьетнам;
- Армения;
- Беларусь;
- Казахстан;
- Киргизия;
- Таджикистан;
- Узбекистан;
- Южная Осетия;
- Абхазия.