Банковские карты

В Египте планируют принимать к оплате карты «Мир»

Власти Египта рассматривают возможность использования в стране карт российской системы «Мир». С такой просьбой обратились туроператоры.

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«Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Более того, мы как никто заинтересованы в этом», — сказал заместитель генерального директора TEZ TOUR Египет Тамер Саид.

Вопрос может решиться к сентябрю, когда в Египте начнется высокий зимний сезон, передает «Интерфакс».

Сейчас россияне в Египте могут расплачиваться картами UNION PAY во всех платежных терминалах.

Добавим, что сейчас карту «Мир» принимают в таких странах:

  • Турция;
  • Вьетнам;
  • Армения;
  • Беларусь;
  • Казахстан;
  • Киргизия;
  • Таджикистан;
  • Узбекистан;
  • Южная Осетия;
  • Абхазия.

 

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