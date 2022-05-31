В Египте планируют принимать к оплате карты «Мир»

«Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Более того, мы как никто заинтересованы в этом», — сказал заместитель генерального директора TEZ TOUR Египет Тамер Саид.

Вопрос может решиться к сентябрю, когда в Египте начнется высокий зимний сезон, передает «Интерфакс».

Сейчас россияне в Египте могут расплачиваться картами UNION PAY во всех платежных терминалах.

Добавим, что сейчас карту «Мир» принимают в таких странах: