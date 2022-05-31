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«Яндекс.Еда» отрицает, а Delivery Club проверяет сообщения об утечке данных их курьеров в сеть

Файлы с личными данными курьеров служб доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club попали в открытый доступ. В общей сложности в сети находится 1,2 млн строк личной информации.

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Файл с данными курьеров «Яндекс.Еды» содержит 700 тысяч строк с именами, фамилиями и номерами телефонов, передают telegram-каналы, специализирующиеся на исследовании утечек. Файл с данными курьеров Delivery Club содержит 521,5 тысячи строк с теми же показателями.

В сервисе «Яндекс.Еда» отрицают произошедшее, сообщив, данные файлы попали в сеть еще 1 марта.

«С того момента все системы «Яндекс.Еды» прошли многоуровневый аудит безопасности, ужесточилась политика хранения данных и ограничилось число сотрудников, имеющих доступ к чувствительной информации», — рассказал представитель компании в беседе с Forbes.

В Delivery Club проводится проверка информации об утечке персональных данных курьеров, пока ничего конкретного в компании сообщить не могут, рассказали представители сервиса агентству РИА «Новости».

Ранее Минцифры согласовало законопроект о штрафах с оборота за утечки данных. Согласно документу, штраф возрастает с 1% до 3%.

 

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