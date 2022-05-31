Инвесторам заморозили часть иностранных акций на брокерских счетах

Брокеры и «СПб-биржа» временно заблокировали их на счетах клиентов на неопределенный срок. Как сообщает «Тинькофф Журнал», это ответные действия на блокировку европейским депозитарием Euroclear операций с бумагами в НРД. Отмечается, что объем заблокированных на счетах клиентов бумаг составит менее 14% от доступного для торговли клиентского портфеля брокеров, дающих доступ к «СПб-бирже».

ЦБ пояснил, что по каждой бумаге на счете каждого клиента определят соотношение доступных для торгов и учитываемых в НРД инструментов и исходя из него N-ную часть заблокируют.

Единственная позитивная новость в том, что данные бумаги все же останутся в собственности владельцев, хотя когда их можно будет продать – неизвестно.

Отмечается, что ограничения не коснутся ценных бумаг иностранных эмитентов, ведущих деятельность в основном на территории России. В частности, под раздачу не попали HeadHunter, Yandex, Ozon, Cian, TCS Group и Fix Price.

В официальном комментарии на сайте «Тинькоффа» поясняется, что каких-то бумаг блокировка не коснулась вообще, а по каким-то заблокировано 100% финансовых инструментов на счетах клиентов. Это означает, что первые бумаги не хранились в НРД, а вторые в полном объеме учитывались на счетах в НРД.

«Тинькофф» отмечает, что в настоящее время Euroclear ожидает разъяснений относительно применения ограничений по отношению к счетам резидентов РФ от европейских регуляторов — Минфина Бельгии и Еврокомиссии. Брокер привлек юридические компании для защиты прав и интересов клиентов.

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