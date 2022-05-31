ФСБУ

По новым ФСБУ будут штрафовать или дисквалифицировать! Онлайн-курс о том, как работать без нервов

За грубое нарушение правил бухгалтерского учета, помимо штрафа за каждый случай нарушений в размере до 20 тысяч рублей, бухгалтер может быть дисквалифицирован на срок до двух лет.

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Кроме того, в 2022 году все бухгалтеры должны будут освоить довольно заковыристые ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Ошибиться в них настолько просто, что многие уже заранее просчитывают варианты, как избежать наказания.

Все просто! Просто приходите на курс Центра обучения «Клерка» по повышению квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока — 1 июня. После обучения выдаем удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Обучение онлайн. С преподавателями вы будете общаться вживую через специальные чаты.

Записаться можно здесь.

 

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

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