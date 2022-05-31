По новым ФСБУ будут штрафовать или дисквалифицировать! Онлайн-курс о том, как работать без нервов

Кроме того, в 2022 году все бухгалтеры должны будут освоить довольно заковыристые ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Ошибиться в них настолько просто, что многие уже заранее просчитывают варианты, как избежать наказания.

Все просто! Просто приходите на курс Центра обучения «Клерка» по повышению квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока — 1 июня. После обучения выдаем удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

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