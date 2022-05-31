❗ Утвердили новую форму 4-ФСС

Опубликован приказ ФСС от 14.03.2022 № 80 с новой формой отчета.
Отчет состоит из таких листов:
- титульный лист;
- таблица 1 — расчет суммы страховых взносов;
- таблица 1.1 — сведения о базе по страховым взносам по самостоятельным классификационным единицам;
- таблица 2 — сведения для исчисления страховых взносов по работникам, временно направленным к другому работодателю;
- таблица 3 — численность пострадавших в связи со страховыми случаями;
- таблица 4 — сведения о результатах СОУТ.
Обязательно надо заполнять титульный лист, таблицы 1 и 4. Остальное — если есть нужные данные.
Ранее планировали, что новая форма будет применяться с отчета за 1 квартал 2022 года. Но не успели утвердить ее. Теперь новый бланк надо будет сдавать с отчета за полугодие.