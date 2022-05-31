Отчетность в ФСС

❗ Утвердили новую форму 4-ФСС

Из формы 4-ФСС убрали данные о произведенных расходах страхователя и добавили новые таблицы.

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Опубликован приказ ФСС от 14.03.2022 № 80 с новой формой отчета.

Отчет состоит из таких листов:

  • титульный лист;
  • таблица 1 — расчет суммы страховых взносов;
  • таблица 1.1 — сведения о базе по страховым взносам по самостоятельным классификационным единицам;
  • таблица 2 — сведения для исчисления страховых взносов по работникам, временно направленным к другому работодателю;
  • таблица 3 — численность пострадавших в связи со страховыми случаями;
  • таблица 4 — сведения о результатах СОУТ.

Обязательно надо заполнять титульный лист, таблицы 1 и 4. Остальное — если есть нужные данные.

Ранее планировали, что новая форма будет применяться с отчета за 1 квартал 2022 года. Но не успели утвердить ее. Теперь новый бланк надо будет сдавать с отчета за полугодие.

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