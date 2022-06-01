Общество. Люди. События

Интересно знать: какой соцсетью вы пользуетесь чаще всего и где читаете «Клерк»?

По опросу ВЦИОМ самыми популярными мессенджерами среди россиян в апреле этого года стали Telegram и WhatsApp. А где вам удобнее получать профессиональные новости от нас?

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Клерк есть в Telegram (Бухучет и налоги, БУХ! Молния), VK, Одноклассниках, Twitter и некоторых запрещенных сетях. Но есть планы расширяться.

Оставляйте свои ответы и пожелания в комментариях: вдруг вы хотите видеть нас там, где нас еще нет! 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

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