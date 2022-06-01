Интересно знать: какой соцсетью вы пользуетесь чаще всего и где читаете «Клерк»?

Клерк есть в Telegram (Бухучет и налоги, БУХ! Молния), VK, Одноклассниках, Twitter и некоторых запрещенных сетях. Но есть планы расширяться.
Оставляйте свои ответы и пожелания в комментариях: вдруг вы хотите видеть нас там, где нас еще нет!
По опросу ВЦИОМ самыми популярными мессенджерами среди россиян в апреле этого года стали Telegram и WhatsApp. А где вам удобнее получать профессиональные новости от нас?
Клерк есть в Telegram (Бухучет и налоги, БУХ! Молния), VK, Одноклассниках, Twitter и некоторых запрещенных сетях. Но есть планы расширяться.
Оставляйте свои ответы и пожелания в комментариях: вдруг вы хотите видеть нас там, где нас еще нет!
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут