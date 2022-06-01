Трудовое право

📞🍲 Брать ли трубку, если директор звонит в обед?

Для обеденного перерыва есть два варианта: либо сотрудник вправе отсутствовать на рабочем месте, либо он обязан быть на месте всегда из-за особенностей производства. От этого зависит необходимость отвечать на телефонные звонки в обед.

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Вопрос задали Роструду.

Обязанность сотрудника — отвечать на телефонные звонки клиентов. Но в обед он трубку не берет, чтобы спокойно поесть. Однажды в обед в компанию безрезультатно пытался дозвониться генеральный директор. Сотрудник не взял трубку.

Возник вопрос, можно ли не брать трубку в обеденный перерыв независимо от того, кто звонит?

Роструд пояснил, что если сотрудник может отлучаться с работы в обед, он имеет право не брать трубку и его за это нельзя наказать.

Если по условиям работы уходить с места в обед нельзя, то на звонки придется отвечать. Если не ответил — получишь выговор или замечание.

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