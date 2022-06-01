📞🍲 Брать ли трубку, если директор звонит в обед?

Вопрос задали Роструду.

Обязанность сотрудника — отвечать на телефонные звонки клиентов. Но в обед он трубку не берет, чтобы спокойно поесть. Однажды в обед в компанию безрезультатно пытался дозвониться генеральный директор. Сотрудник не взял трубку. Возник вопрос, можно ли не брать трубку в обеденный перерыв независимо от того, кто звонит?

Роструд пояснил, что если сотрудник может отлучаться с работы в обед, он имеет право не брать трубку и его за это нельзя наказать.

Если по условиям работы уходить с места в обед нельзя, то на звонки придется отвечать. Если не ответил — получишь выговор или замечание.