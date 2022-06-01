Тинькофф Банк повысит комиссию за SWIFT переводы

Тинькофф Банк объяснял изменение тарифа усложнением процесса переводов и появлением множества новых процедур для банка в этой связи.
Комиссия с 6 июня составит:
- для пользователей с подпиской Tinkoff Premium или премиальных клиентов Tinkoff Private 0,5% от суммы перевода (сумма перевода от $15 или 15 фунтов стерлингов до $100 или 100 фунтов стерлингов);
- с подпиской Tinkoff Pro или без неё комиссия составит 1% от суммы перевода (от $30 или 30 фунтов стерлингов до $200 или 200 фунтов стерлингов).
В настоящее время комиссия составляет $15 или 10 фунтов стерлингов для пользователей без подписки или с подпиской Tinkoff Pro.