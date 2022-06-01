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Тинькофф Банк повысит комиссию за SWIFT переводы

С 6 июня переводы станут платными даже для подписчиков Tinkoff Premium. До этого такие клиенты могли отправлять деньги без комиссии.

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Тинькофф Банк объяснял изменение тарифа усложнением процесса переводов и появлением множества новых процедур для банка в этой связи.

Комиссия с 6 июня составит:

  • для пользователей с подпиской Tinkoff Premium или премиальных клиентов Tinkoff Private 0,5% от суммы перевода (сумма перевода от $15 или 15 фунтов стерлингов до $100 или 100 фунтов стерлингов);
  • с подпиской Tinkoff Pro или без неё комиссия составит 1% от суммы перевода (от $30 или 30 фунтов стерлингов до $200 или 200 фунтов стерлингов).

В настоящее время комиссия составляет $15 или 10 фунтов стерлингов для пользователей без подписки или с подпиской Tinkoff Pro.

 

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