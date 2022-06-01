Налоги, взносы, пошлины

Экономим на налогах по закону: самый понятный курс по налоговой оптимизации в 2022 году

«Клерк» создал максимально понятный курс про то, как компании выстроить систему налоговой оптимизации.

Версия для печати

Курс «Налоговая оптимизация в 2022 году» рассчитан на бухгалтеров, директоров и собственников бизнеса, — на всех, кто рискует получит штрафы или реальный срок в случае, если налоговики посчитают схему налоговой экономии незаконной.

Эксперт, адвокат Никита Болтинский на пальцах разобрал:

  • как проверять контрагентов;
  • как выбирать способы налогового планирования так, чтобы ни один налоговик не подкопался;
  • какая структура ведения бизнеса наиболее эффективна и менее обременительна в плане налогов.

Все выводы основаны на судебной практике! А это самый действенный способ понять, какие претензии ИФНС удастся отбить в суде.

Записаться на курс можно здесь

По окончании получите сертификат. Посмотрите первое видео курса.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить