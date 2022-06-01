Экономим на налогах по закону: самый понятный курс по налоговой оптимизации в 2022 году

Курс «Налоговая оптимизация в 2022 году» рассчитан на бухгалтеров, директоров и собственников бизнеса, — на всех, кто рискует получит штрафы или реальный срок в случае, если налоговики посчитают схему налоговой экономии незаконной.

Эксперт, адвокат Никита Болтинский на пальцах разобрал:

как проверять контрагентов;

как выбирать способы налогового планирования так, чтобы ни один налоговик не подкопался;

какая структура ведения бизнеса наиболее эффективна и менее обременительна в плане налогов.

Все выводы основаны на судебной практике! А это самый действенный способ понять, какие претензии ИФНС удастся отбить в суде.

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По окончании получите сертификат. Посмотрите первое видео курса.