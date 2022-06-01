Финансовый кризис

Люди испугались кризиса и перестали набирать кредиты. ЦБ обеспокоен

На 1 января 2022 года долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов и займов достигла рекордных 10,6% от реальных доходов на макроуровне. Но марте-апреле заемщики стали осторожничать.

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В первой половине 2022 года из-за кризиса банки стали чаще отказывать клиентам в потребительских кредитах. Также сами заемщики стали принимать осторожные решения о кредите, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России.

При этом регулятора не радует снижение долговой нагрузки населения: объемы кредитных портфелей банков могут резко сократиться из-за роста безработицы, снижения доходов и возросшего спроса на реструктуризацию кредитов. Как результат, может последовать экономический спад.

 

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