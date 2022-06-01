Люди испугались кризиса и перестали набирать кредиты. ЦБ обеспокоен

В первой половине 2022 года из-за кризиса банки стали чаще отказывать клиентам в потребительских кредитах. Также сами заемщики стали принимать осторожные решения о кредите, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России.
При этом регулятора не радует снижение долговой нагрузки населения: объемы кредитных портфелей банков могут резко сократиться из-за роста безработицы, снижения доходов и возросшего спроса на реструктуризацию кредитов. Как результат, может последовать экономический спад.