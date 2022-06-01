Государственные ведомства

Новая форма налоговиков: оранжевое настроение

С 1 июня 2022 года официальная форма налоговиков меняется. Приказ ФНС от 22 апреля дал госслужащим возможность принимать налогоплательщиков в оранжевом.

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Мужчинам предписывается носить повседневные костюмы сине-зеленого цвета полуприлегающего силуэта с белой классической рубашкой с отложным воротником и галстуком.

К их гардеробу добавили белые и оранжевые футболки поло, причем у белого поло воротник должен быть оранжевый, а у оранжевого белый. Ранее выбор налоговиков ограничивался белыми рубашками. Пиджак теперь должен застегиваться на 2 пуговицы.

Женщинам также добавили возможность выбрать оранжевые и белые блузки и рубашки поло и зауженные брюки в дополнение к прямым.

Как и прежде их предписано носить с укороченным жакетом сине-зеленого цвета полуприлегающего силуэта, застегивающимся на три пуговицы или с полуприлегающим жилетом на трех пуговицах.

Кроме того, дамы могут выбрать жакет, жилет, юбку, брюки, блузку, рубашку поло и платок из нескольких вариантов дизайна. В частности, им предлагаются прямые и зауженные блузки белого и оранжевого цветов, жилеты с басками и фигурными бортами, юбки с декоративной вставкой плиссе, платки с разным рисунком.

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