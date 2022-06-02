ФСБУ

✅ Бухгалтеры будут по-новому проводить в учете инвентаризацию. Готов новый ФСБУ

Когда и в какие сроки проводить инвентаризацию и что конкретно надо считать – все эти критерии описаны в проекте нового ФСБУ «Инвентаризация».

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Документ опубликован на сайте Минфина.

Проводить инвентаризацию нужно:

  • в целях составления годовой бухотчетности;
  • при передаче активов организации, имущественного комплекса в аренду;
  • при смене материально ответственного работника;
  • при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива более 50% его членов;
  • при установлении факта утраты или порчи активов;
  • в случае пожара, аварии, стихийного бедствия;
  • при реорганизации организации;
  • при ликвидации организации.

Отдельным пунктом в стандарте записано, что не допускается определять фактическое наличие активов со слов материально ответственных лиц.

Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы допускается в исключительных случаях в отношении активов одного и того же наименования и в тождественных количествах.

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