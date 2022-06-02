✅ Бухгалтеры будут по-новому проводить в учете инвентаризацию. Готов новый ФСБУ

Документ опубликован на сайте Минфина.
Проводить инвентаризацию нужно:
- в целях составления годовой бухотчетности;
- при передаче активов организации, имущественного комплекса в аренду;
- при смене материально ответственного работника;
- при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива более 50% его членов;
- при установлении факта утраты или порчи активов;
- в случае пожара, аварии, стихийного бедствия;
- при реорганизации организации;
- при ликвидации организации.
Отдельным пунктом в стандарте записано, что не допускается определять фактическое наличие активов со слов материально ответственных лиц.
Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы допускается в исключительных случаях в отношении активов одного и того же наименования и в тождественных количествах.