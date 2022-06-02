Трудовое право

Безработный работает по совместительству. А что, так можно было?

Работник вправе работать на условиях совместительства при отсутствии основной работы. Такое разъяснение дает Роструд, отвечая на вопрос недоуменного работодателя, которого обманул новый сотрудник.

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Женщина заявила, что у нее есть основное место работы и здесь она будет работать по совместительству. Ей поверили на слово, оформили ее совместителем без трудовой книжки. Но позже выяснилось, что никакой основной работы у сотрудницы нет.

Роструд ответил, что работник, принятый внешним совместителем и не имевший на момент трудоустройства основной работы, не считается принятым на работу по основному месту.

То есть, если человека приняли совместителем, то он и будет совместителем, даже если никакой основной работы у него нет.

При этом в трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством.

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