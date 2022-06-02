Интернет-рекламодателей обязали отчитываться в Роскомнадзор

Передавать данные о рекламе обязали:

рекламодателей, кроме владельцев исключительных прав, изготовителей и продавцов товаров;

распространителей рекламы и операторов спецсистем;

владельцев соцсетей, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и распространителей информации в интернете.

Об этом сказано в постановлениях Правительства от 25.05.2022 № 948 и от 28.05.2022 № 974, распоряжении Правительства от 30.05.2022 № 1362-р.

Рекламодатели должны предоставлять информацию: сами через личный кабинет системы радиочастотной службы (для этого нужна подтвержденная учетная запись в ЕСИА);

через операторов рекламных данных (их отберет спецкомиссия Роскомнадзора).

На самостоятельную передачу данных отведут месяц после размещения рекламы. Формы документов, которые необходимо заполнять, система будет создавать автоматически.

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