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Интернет-рекламодателей обязали отчитываться в Роскомнадзор

Стало известно, кто и как с 1 сентября обязан направлять Роскомнадзору сведения об интернет-рекламе для российской аудитории.

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Передавать данные о рекламе обязали:

  • рекламодателей, кроме владельцев исключительных прав, изготовителей и продавцов товаров;
  • распространителей рекламы и операторов спецсистем;
  • владельцев соцсетей, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и распространителей информации в интернете.

Об этом сказано в постановлениях Правительства от 25.05.2022 № 948 и от 28.05.2022 № 974, распоряжении Правительства от 30.05.2022 № 1362-р.

Рекламодатели должны предоставлять информацию:

  • сами через личный кабинет системы радиочастотной службы (для этого нужна подтвержденная учетная запись в ЕСИА);
  • через операторов рекламных данных (их отберет спецкомиссия Роскомнадзора).

На самостоятельную передачу данных отведут месяц после размещения рекламы. Формы документов, которые необходимо заполнять, система будет создавать автоматически.

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