Интернет-рекламодателей обязали отчитываться в Роскомнадзор

Передавать данные о рекламе обязали:
- рекламодателей, кроме владельцев исключительных прав, изготовителей и продавцов товаров;
- распространителей рекламы и операторов спецсистем;
- владельцев соцсетей, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и распространителей информации в интернете.
Об этом сказано в постановлениях Правительства от 25.05.2022 № 948 и от 28.05.2022 № 974, распоряжении Правительства от 30.05.2022 № 1362-р.
Рекламодатели должны предоставлять информацию:
- сами через личный кабинет системы радиочастотной службы (для этого нужна подтвержденная учетная запись в ЕСИА);
- через операторов рекламных данных (их отберет спецкомиссия Роскомнадзора).
На самостоятельную передачу данных отведут месяц после размещения рекламы. Формы документов, которые необходимо заполнять, система будет создавать автоматически.
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