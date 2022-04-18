Налог на прибыль

Для интернет-рекламы могут снизить налог на прибыль и страховые взносы

Компании, которые зарабатывают на размещении рекламы в интернете, могут получить налоговые льготы, которые сейчас действуют для IT-компаний. Этот вопрос обсуждают в Минцифры и Минфине.

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Эксперты, знакомые с такими планами властей, отмечают, что льготы могут коснуться практически всех рекламных платформ — от «Яндекса» до небольших компаний, размещающих объявления в своих приложениях.

Сейчас IT-компании для целей льготы не учитывают доходы от продажи доступа к ПО в рекламных целях. Список таких доходов — здесь.

Между тем в указе президента № 83 от 02.03.2022 есть пункт о расширении льгот для доходов от:

  • распространения рекламы;
  • оказания дополнительных услуг в приложениях и онлайн-сервисах;
  • установки, тестирования, сопровождения отечественных решений в IT.

В рамках этого указа Минфин разрабатывает поправки в НК, пишут «Известия».

Эксперты считают, что поддержка рекламных площадок оправданна, так как рынок рекламы в этом году может сократиться до 50 %.

У бизнеса интернет-рекламы основная статья расходов — это затраты на зарплату сотрудникам. Уменьшение взносов позволит сохранить персонал.

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