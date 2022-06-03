Если поставщик не уплатил НДС, не спешите уточняться. Часть вычета можно сохранить

Другими словами, если контрагент – плохой, на вычет можно взять НДС, который уплатил хороший поставщик третьего звена.

К такому выводу пришел Верховный суд в определении № 305-ЭС21-18005 от 15.12.2021 по делу № А40-131167/2020.

Это решение суда вошло в обзор судебной практики ВС №1 от 01.06.2022.

Налоговики доначислили фирме НДС и налог на прибыль за плохого контрагента. Все суды встали на сторону налоговиков. Но Верховный суд возразил.

Дело в том, что поставка товара фактически была и налоговики это выяснили. Товар поставила добросовестная фирма-производитель, которая заплатила с этой сделки все налоги.

В сделку «вплели» еще компанию-посредника, которая НДС не платила. В итоге получается, что бюджет потерял деньги по налогам с наценки, которую сделала нехорошая фирма.

А налоговики сняли с покупателя весь вычет и все расходы по налогу на прибыль. Так делать нельзя.

Сколько потерял бюджет, столько и надо доначислять покупателю.

Налоговая выгода компании – это НДС с разницы в цене производителя (который продал товар и заплатил НДС) и фирмы-посредника, которая оказалась недобросовестным налогоплательщиком.

Дело отправлено на новое рассмотрение.