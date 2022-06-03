Семейный кодекс

Зарплатой, начисленной до развода, но полученной после, придется делиться с бывшим

Если женщина уже после развода с супругом через суд получила от работодателя долг по зарплате, половину этой суммы придется отдать бывшему мужу.

Версия для печати

К такому выводу пришел Верховный суд в Определении № 5-КГ21-101-К2.

Это решение суда вошло в обзор судебной практики ВС № 1 от 01.06.2022.

В период брака супруга работала в компании, которая задолжала ей зарплату около 3 млн рублей. Уже после развода приставы эти деньги взыскали и перечислили сотруднице.

Бывший муж захотел получить половину этой суммы, но суды ему отказали. Основание — деньги получены уже после развода. На момент развода можно было делить только те деньги, которые были у супругов на тот момент. Этих 3 млн тогда не было.

Однако Верховный суд встал на сторону бывшего мужа.

Доходы супругов от трудовой деятельности в период брака являются совместно нажитыми. То, что зарплата получена позже, роли не играет.

Женщина заработала эти деньги в период брака, а значит должна отдать бывшему мужу его половину.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить