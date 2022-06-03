Зарплатой, начисленной до развода, но полученной после, придется делиться с бывшим

К такому выводу пришел Верховный суд в Определении № 5-КГ21-101-К2.

Это решение суда вошло в обзор судебной практики ВС № 1 от 01.06.2022.

В период брака супруга работала в компании, которая задолжала ей зарплату около 3 млн рублей. Уже после развода приставы эти деньги взыскали и перечислили сотруднице.

Бывший муж захотел получить половину этой суммы, но суды ему отказали. Основание — деньги получены уже после развода. На момент развода можно было делить только те деньги, которые были у супругов на тот момент. Этих 3 млн тогда не было.

Однако Верховный суд встал на сторону бывшего мужа.

Доходы супругов от трудовой деятельности в период брака являются совместно нажитыми. То, что зарплата получена позже, роли не играет.

Женщина заработала эти деньги в период брака, а значит должна отдать бывшему мужу его половину.