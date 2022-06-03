Инвестиции

Инвестдайджест. На рынке падение из-за санкций. Рубль сохраняет спокойствие

Накануне рынок отыгрывал новости о введенных санкциях. Нефть и рубль дрейфуют на месте.

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 📊 Индекс МосБиржи потерял 1,45% из-за новых санкций, которые Запад ввел против основного акционера Северстали Алексея Мордашова. Фондовый рынок США завершил торги в четверг ростом, несмотря на негативную динамику основную часть дня.

🇷🇺 Рубль держался на уровне 61,6 за доллар, но ослаб к евро до 65,6. Обороты в паре EUR/RUB на МосБирже продолжили сокращаться и составили около $1,3 млрд, а кросс-курс EUR/USD на российском рынке приблизился к своему значению на глобальном — 1,07. Аналитики предсказывают, что в пятницу рубль может остаться в стабильном диапазоне 61–62 за доллар.

🛢 В пятницу с утра Brent торгуется на уровне $117 за баррель. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, котировки повышаются из-за сохраняющегося дефицита предложения, о чем говорилось в еженедельной статистика по запасам в США. В пятницу цена на Brent скорее всего, устремится к $118 за баррель.

💼 Российский госдолг отыгрывал благоприятные данные по недельной инфляции — доходности снизились на 5–10 б. п. В пятницу аналитики ожидают на рынке затишье в отсутствие публикаций значимой макростатистики и в преддверии выходных.

По материалам Сберинвест

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