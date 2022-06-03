Больше радиоэлектронных компаний получат льготы по взносам

Правительственный законопроект с поправками в статью 427 НК внесен сегодня в Госдуму.
Сейчас важна доля доходов за 9 месяцев предшествующего года.
По новой норме будет иметь значение доля доходов по итогам отчетного (расчетного) периода.
В состав профильных доходов можно включать:
- услуги по проектированию и разработке электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции;
- передачу исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности при проектировании электронных модулей;
- произведенную на основе собственных разработок электронную компонентную базу (электронных модулей);
- передачу в аренду произведенной на основе собственных разработок электронную продукцию (по перечню);
- услуги по ремонту и техобслуживанию произведенной на основе собственных разработок электронной продукции (по перечню).
Новые правила будут с 2022 года.