Страховые взносы

Больше радиоэлектронных компаний получат льготы по взносам

Компании, которые ведут деятельность в сфере радиоэлектроники, и внесены в реестр, применяют пониженные взносы 7,6%. Сейчас для льготы им нужна профильная выручка 90% и численность от 7 человек. Условие по выручке будет 70%, а по ССЧ не будет вообще.

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Правительственный законопроект с поправками в статью 427 НК внесен сегодня в Госдуму.

Сейчас важна доля доходов за 9 месяцев предшествующего года.

По новой норме будет иметь значение доля доходов по итогам отчетного (расчетного) периода.

В состав профильных доходов можно включать:

  • услуги по проектированию и разработке электронной компонентной базы и радиоэлектронной продукции;
  • передачу исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности при проектировании электронных модулей;
  • произведенную на основе собственных разработок электронную компонентную базу (электронных модулей);
  • передачу в аренду произведенной на основе собственных разработок электронную продукцию (по перечню);
  • услуги по ремонту и техобслуживанию произведенной на основе собственных разработок электронной продукции (по перечню).

Новые правила будут с 2022 года.

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