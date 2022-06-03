Появилась еще одна альтернатива SWIFT для международных расчетов

Представил платформу «РТ-Техприемка» (управляется «Ростехом»).
Разработчики из Новосибирского института программных систем рассказали, что при помощи системы можно:
- переводить международные платежи;
- проводить мультивалютные операции.
Платформа позволяет идентифицировать пользователя для хранения цифровой валюты и производит до 100 тыс. транзакций в секунду.
Кроме того CELLS является основой для сервиса цифрового паспорта, цифрового ЖКХ и может стать хранилищем данных и блокчейн-платформы для создания веб-приложений.