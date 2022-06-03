Платежные системы

Появилась еще одна альтернатива SWIFT для международных расчетов

Это цифровая система для платежей в национальных валютах. Она создана на блокчейн-платформе CELLS.

Версия для печати

Представил платформу «РТ-Техприемка» (управляется «Ростехом»).

Разработчики из Новосибирского института программных систем рассказали, что при помощи системы можно:

  • переводить международные платежи;
  • проводить мультивалютные операции.

Платформа позволяет идентифицировать пользователя для хранения цифровой валюты и производит до 100 тыс. транзакций в секунду. 

Кроме того CELLS является основой для сервиса цифрового паспорта, цифрового ЖКХ и может стать хранилищем данных и блокчейн-платформы для создания веб-приложений.

 

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить