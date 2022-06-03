Финансовый кризис

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попал под санкции из-за «Сбера» и ВТБ

Волож был включен в санкционный список в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. В объединении аргументировали свое решение тем, что подсанкционные госбанки «Сбер» и ВТБ являются основными акционерами «Яндекса».

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В ЕС также напомнили, что компания помогла Фонду общественных интересов, через который правительство России получило право вето на ключевые решения, приобрести «золотую акцию».

Всего под ограничения попали 65 физических лиц и 18 организаций из России, сообщается в журнале Европейского союза (ЕС).

Акции «Яндекса» сразу после обнародования шестого пакета упали на 6%.

Аркадий Волож приял решение покинуть все посты в «Яндекс», подчеркнув, что решение Еврокомисии внести его в «черный список» является нелогичным.

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