Финансовый кризис

Онлайн-образование теряет выручку и инвестиции. Сложнее всего проектам для взрослых

Главным фактором снижения инвестиций в онлайн-образование стало падение спроса на корпоративное обучение онлайн из-за экономии компаний.

Версия для печати

В «Нетологии» прогнозируют, что в 2022 году инвестиции во взрослые образовательные онлайн-проекты снизятся на 80%, составив порядка $30 млн.

Для сравнения, в 2021 году общий объем вложений в этот рынок составил $149,2 млн.

Рост рынка составит всего 20% вместо ожидаемых 50%.

Участники рынка рассчитывают продержаться за счет роста интереса к цифровым профессиям и господдержки этого направления.

Тем временем, выручка 100 крупнейших онлайн-платформ впервые за два года уже снизилась на 13%. Сложнее всего будет малым и средним компаниям, а рынок, вероятно, ждет волны поглощений и консолидаций, говорится в прогнозе.


 

 

Гость, важный вебинар для бухгалтеров от именитого лектора Альмина Рабиновича!

Набираем группу на вебинар «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов»

Подробно разберем сдачу отчетности как бухгалтерской, так и налоговой. Обсудим НДС, налог на прибыль, изменения в НК, письма Минфина, новые ФСБУ, полную программу вебинара посмотреть можно здесь.

Вебинар пройдет 4 июля. Места на платформе пока есть, скорее займите свое!

Записаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить