Онлайн-образование теряет выручку и инвестиции. Сложнее всего проектам для взрослых

В «Нетологии» прогнозируют, что в 2022 году инвестиции во взрослые образовательные онлайн-проекты снизятся на 80%, составив порядка $30 млн.

Для сравнения, в 2021 году общий объем вложений в этот рынок составил $149,2 млн.

Рост рынка составит всего 20% вместо ожидаемых 50%.

Участники рынка рассчитывают продержаться за счет роста интереса к цифровым профессиям и господдержки этого направления.

Тем временем, выручка 100 крупнейших онлайн-платформ впервые за два года уже снизилась на 13%. Сложнее всего будет малым и средним компаниям, а рынок, вероятно, ждет волны поглощений и консолидаций, говорится в прогнозе.