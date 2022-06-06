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Банки смогут распознавать новых клиентов через банкоматы. По видео

Производитель банкоматов BFS предложил Центробанку протестировать новую технологию распознавания клиентов через банкоматы.

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Речь идет о видеоидентификации новых клиентов банков.

Сейчас банки могут проводить видеоидентификацию клиентов только при их личном присутствии в отделении либо с помощью Единой биометрической системы.

Новая технология работает так: через банкомат сеанс видеосвязи идет через устройство, которое находится полностью в контуре безопасности банка. Паспорт клиента валидируется через специальное средство, которое проверяет его вплоть до шести проекций, передает РБК.

Вопрос тестирования этой технологии обсуждается с ЦБ.

Было предложение распознавать клиентов удаленно через камеру ноутбука, но такой способ не очень надежный. Может быть подмена паспорта, дипфейки, профессиональный грим.

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