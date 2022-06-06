Банки смогут распознавать новых клиентов через банкоматы. По видео

Речь идет о видеоидентификации новых клиентов банков.

Сейчас банки могут проводить видеоидентификацию клиентов только при их личном присутствии в отделении либо с помощью Единой биометрической системы.

Новая технология работает так: через банкомат сеанс видеосвязи идет через устройство, которое находится полностью в контуре безопасности банка. Паспорт клиента валидируется через специальное средство, которое проверяет его вплоть до шести проекций, передает РБК.

Вопрос тестирования этой технологии обсуждается с ЦБ.