🏰 Дворцы ПФР переделают в больницы

Об этом рассказала замглавы кабмина Татьяна Голикова на заседании фракции «Единой России» в Госдуме.

«Нас часто спрашивают о „дворцах“ Пенсионного фонда. После объединения ПФР и ФСС высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — цитирует РИА Новости слова Голиковой.

Напомним, с 2023 года будет единый социальный фонд, куда надо будет платить взносы по единому тарифу и сдавать единый отчет. Об этом читайте здесь.

Ранее Минтруд заявил, что все офисы ПФР и ФСС и все сотрудники будут сохранены.

Фотографии шикарных Управлений ПФР в разных городах смотрите здесь.