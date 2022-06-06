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🏰 Дворцы ПФР переделают в больницы

С 2023 года ПФР и ФСС объединяет. Здания ПФР, которые окажутся лишними, переоборудуют под больницы или бюро МСЭ.

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Об этом рассказала замглавы кабмина Татьяна Голикова на заседании фракции «Единой России» в Госдуме.

«Нас часто спрашивают о „дворцах“ Пенсионного фонда. После объединения ПФР и ФСС высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — цитирует РИА Новости слова Голиковой.

Напомним, с 2023 года будет единый социальный фонд, куда надо будет платить взносы по единому тарифу и сдавать единый отчет. Об этом читайте здесь.

Ранее Минтруд заявил, что все офисы ПФР и ФСС и все сотрудники будут сохранены.

Фотографии шикарных Управлений ПФР в разных городах смотрите здесь.

 

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