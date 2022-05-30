Как поменяются взносы и отчеты после объединения ПФР и ФСС

Законопроекты
В Госдуму внесены законопроекты с поправками в законы и Кодексы, которые связаны с объединением ПФР и ФСС.
В частности, внесут поправки в НК, ТК, законы № 27-ФЗ о персучете, № 167-ФЗ об обязательном пенсионном страховании, № 400-ФЗ о пенсиях и т. д.
Взносы
Будет единый тариф взносов:
- 30% — до предельной базы;
- 15,1% — свыше предельной базы.
Предельная база, которая сейчас разная для ОПС и ОСС, с 2023 года будут единая. За основу возьмут базу-2022 по ОПС (1 565 000 руб.) и проиндексируют ее с учетом роста средней зарплаты по стране.
Будут еще и льготные тарифы. Их соберут в 3 группы:
- 15% (субъекты МСП с выплат свыше МРОТ, общепит);
- 7,6% (СОНКО и благотворительные организации на УСН, IT-компании, участники СЭЗ, резиденты ТОСЭР и ОЭЗ, производители радиоэлектронной продукции, компании на Курилах);
- 0% (выплаты членам экипажей судов, участники САР в Калининградской области и Приморском крае, участники Сколково).
База по взносам тоже будет единой.
Туда войдут:
- выплаты по договорам ГПХ;
- выплаты студентам за деятельность в стройотрядах;
- выплаты временно пребывающим иностранцам и иностранцам-ВКС.
Взносы ИП
Предприниматели тоже будут платить взносы единым платежом.
Сейчас в НК прописаны взносы на 2023 год — 36 723 руб. на ОПС и 9 119 руб. на ОМС. Будет единый платеж 45 842 руб.
Кроме того, по-прежнему надо платить 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей.
Отчеты
В ИФНС по-прежнему надо будет ежеквартально сдавать расчет по страховым взносам. Только срок его сдачи будет не 30 число, а 20-е.
Кроме того, ежемесячно надо будет сдавать в ИФНС отчет с персданными (аналог СЗВ-М), в котором будут еще данные по зарплате. Об этом мы рассказывали здесь.
Формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС объединят в один единый отчет. Туда же войдут данные по договорам ГПХ.
Данные о приемах и увольнениях надо будет также сдавать в течение 1 дня, данные о переводах — до 20 числа (сейчас — до 15-го).
Также за 1 рабочий день надо будет сдавать отчет о договорах ГПХ. Об этом читайте здесь.
О стаже тоже надо будет отчитываться раз в год. Но отчет надо будет сдавать не до 1 марта, а до 20 января.
В нем надо указывать не всех сотрудников, а только тех, кто был в отпуске без содержания, по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, в простое.
Отчет 4-ФСС тоже будет внедрен в единую форму. Сдавать его надо будет ежеквартально до 20 числа.
Таблицу с перечнем отчетов смотрите здесь.
Пенсионные баллы
Из-за единого тарифа будут по-новому высчитывать сумму, которую фиксируют на вашем лицевом пенсионном счете.
Потом из этой суммы считают пенсионные баллы.
Сейчас взносы в ПФР идут по тарифу 22%, причем на ИЛС отражается только 16%. В 2023 году будет единый тариф 30%, из которого на ОПС пойдет 72,8%, а на вашем пенсионном счете отразится 53,4%.
Подробно о том, как взносы пересчитают в пенсионные баллы, читайте тут.
Сотрудники-иностранцы
Застрахованными по ОМС будут не только временно проживающие иностранцы, но и временно пребывающие.
А значит, при их трудоустройстве не надо будет требовать полис ДМС или заключать договор с медицинской клиникой.
Смотрите в нашей таблице, какие иностранцы будут подходить под медицинское страхование.
Категория граждан
ОМС в 2022 году
ОМС в 2023 году
Граждане РФ
да
да
Постоянно и временно проживающие иностранные граждане
да
да
Лица без гражданства
да
да
Временно пребывающие иностранные граждане
нет
да
Постоянно или временно проживающие иностранцы-ВКС
нет
да
Постоянно или временно проживающие неработающие члены семей иностранцев-ВКС
нет
нет
Временно пребывающие иностранцы-ВКС и члены их семей
нет
нет
Беженцы
да
да
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