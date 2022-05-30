Как поменяются взносы и отчеты после объединения ПФР и ФСС

Законопроекты

В Госдуму внесены законопроекты с поправками в законы и Кодексы, которые связаны с объединением ПФР и ФСС.

В частности, внесут поправки в НК, ТК, законы № 27-ФЗ о персучете, № 167-ФЗ об обязательном пенсионном страховании, № 400-ФЗ о пенсиях и т. д.

Взносы

Будет единый тариф взносов:

30% — до предельной базы;

15,1% — свыше предельной базы.

Предельная база, которая сейчас разная для ОПС и ОСС, с 2023 года будут единая. За основу возьмут базу-2022 по ОПС (1 565 000 руб.) и проиндексируют ее с учетом роста средней зарплаты по стране.

Будут еще и льготные тарифы. Их соберут в 3 группы:

15% (субъекты МСП с выплат свыше МРОТ, общепит);

7,6% (СОНКО и благотворительные организации на УСН, IT-компании, участники СЭЗ, резиденты ТОСЭР и ОЭЗ, производители радиоэлектронной продукции, компании на Курилах);

0% (выплаты членам экипажей судов, участники САР в Калининградской области и Приморском крае, участники Сколково).

База по взносам тоже будет единой.

Туда войдут:

выплаты по договорам ГПХ;

выплаты студентам за деятельность в стройотрядах;

выплаты временно пребывающим иностранцам и иностранцам-ВКС.

Взносы ИП

Предприниматели тоже будут платить взносы единым платежом.

Сейчас в НК прописаны взносы на 2023 год — 36 723 руб. на ОПС и 9 119 руб. на ОМС. Будет единый платеж 45 842 руб.

Кроме того, по-прежнему надо платить 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей.

Отчеты

В ИФНС по-прежнему надо будет ежеквартально сдавать расчет по страховым взносам. Только срок его сдачи будет не 30 число, а 20-е.

Кроме того, ежемесячно надо будет сдавать в ИФНС отчет с персданными (аналог СЗВ-М), в котором будут еще данные по зарплате. Об этом мы рассказывали здесь.

Формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС объединят в один единый отчет. Туда же войдут данные по договорам ГПХ.

Данные о приемах и увольнениях надо будет также сдавать в течение 1 дня, данные о переводах — до 20 числа (сейчас — до 15-го).

Также за 1 рабочий день надо будет сдавать отчет о договорах ГПХ. Об этом читайте здесь.

О стаже тоже надо будет отчитываться раз в год. Но отчет надо будет сдавать не до 1 марта, а до 20 января.

В нем надо указывать не всех сотрудников, а только тех, кто был в отпуске без содержания, по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, в простое.

Отчет 4-ФСС тоже будет внедрен в единую форму. Сдавать его надо будет ежеквартально до 20 числа.

Таблицу с перечнем отчетов смотрите здесь.

Пенсионные баллы

Из-за единого тарифа будут по-новому высчитывать сумму, которую фиксируют на вашем лицевом пенсионном счете.

Потом из этой суммы считают пенсионные баллы.

Сейчас взносы в ПФР идут по тарифу 22%, причем на ИЛС отражается только 16%. В 2023 году будет единый тариф 30%, из которого на ОПС пойдет 72,8%, а на вашем пенсионном счете отразится 53,4%.

Подробно о том, как взносы пересчитают в пенсионные баллы, читайте тут.

Сотрудники-иностранцы

Застрахованными по ОМС будут не только временно проживающие иностранцы, но и временно пребывающие.

А значит, при их трудоустройстве не надо будет требовать полис ДМС или заключать договор с медицинской клиникой.

Смотрите в нашей таблице, какие иностранцы будут подходить под медицинское страхование.

Категория граждан ОМС в 2022 году ОМС в 2023 году Граждане РФ да да Постоянно и временно проживающие иностранные граждане да да Лица без гражданства да да Временно пребывающие иностранные граждане нет да Постоянно или временно проживающие иностранцы-ВКС нет да Постоянно или временно проживающие неработающие члены семей иностранцев-ВКС нет нет Временно пребывающие иностранцы-ВКС и члены их семей нет нет Беженцы да да

Это все - только начало, а то ли еще впереди! И как всегда, разбираться со всеми причудами чиновников предстоит бухгалтерам. Как с этим справиться без потерь нервных клеток?

Предлагаем универсальный вариант — друга и помощника любого бухгалтера, подписку «Клерк.Премиум».