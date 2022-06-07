Проверка контрагентов

У бухгалтеров появился новый способ проверки контрагентов

Тинькофф Бизнес открыл доступ к собственному сервису проверки контрагентов для любых пользователей. Сервис собирает актуальную информацию из множества официальных источников.

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С его помощью можно проверить надежность и репутацию потенциального партнера, поставщика или покупателя.

Раньше такая проверка была доступна только клиентам Тинькофф Бизнеса в личном кабинете или мобильном приложении. Теперь сервис доступен всем желающим на сайте Тинькофф, воспользоваться им можно бесплатно и без авторизации. Достаточно ввести в поиск название компании или ФИО предпринимателя, ИНН или ОГРН.

Сервис ежедневно в автоматическом режиме получает обновленные данные из официальных баз:

  • Единого реестра субъектов малого и среднего бизнеса.
  • Федеральной налоговой службы.
  • Федеральной службы государственной статистики.
  • Единой информационной системы в сфере закупок.
  • других источников.
В карточке компании содержится подробная информация о ней: реквизиты, коды ОКВЭД, лицензии, участие в госзакупках, количество заключенных и исполненных контрактов и последние изменения. Можно проверить, действующий это бизнес или нет, по какому адресу зарегистрирован, кто руководитель и соответствуют ли коды ОКВЭД тому, чем контрагент занимается. Количество источников данных будет пополняться, чтобы все важные сведения о компании можно было найти в одном месте.

Более подробная информация о контрагенте доступна клиентам Тинькофф Бизнеса в личном кабинете и мобильном приложении, например: контактные данные, бухгалтерская отчетность и сведения об участии в судебных делах.

Сервис проверки контрагентов от Тинькофф Бизнеса помогает вычислить фирму-однодневку и предотвратить возможные проблемы с налоговой. Проверка контрагента до начала сотрудничества с ним снизит риски заключения сделки с банкротом, мошенником или недобросовестным поставщиком.

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