Электронные деньги

Майнерам криптовалют хватит электроэнергии, но платить они будут больше остальных

Снабжение майнеров криптовалют электроэнергией в случае их легализации не станет проблемой, поскольку их расходы на электроэнергию составляют около 0,64% от общероссийских. Но тариф должен быть выше, чем для граждан, считают в Минэнерго.

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«Энергетики могут обеспечить надежное электроснабжение всех потребителей, в том числе майнеров при легализации и при корректном регулировании такой деятельности без негативных последствий для электроэнергетики», — сказали Минэнерго.

Пока российские власти с будущим майнинга в России не определились.

Центробанк видит в нем угрозу российской финансовой системе и выступает против его легализации.

Минфин выступает за госрегулирование криптовалют и уже внес в правительство соответствующий законопроект.

Минэнерго поддержит легализации криптовалют при условии, что майнеры будут потреблять электроэнергию по более высокому тарифу.

Ранее Клерк рассказал, как заработать на криптовалюте новичку.

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