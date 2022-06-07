Майнерам криптовалют хватит электроэнергии, но платить они будут больше остальных

«Энергетики могут обеспечить надежное электроснабжение всех потребителей, в том числе майнеров при легализации и при корректном регулировании такой деятельности без негативных последствий для электроэнергетики», — сказали Минэнерго.
Пока российские власти с будущим майнинга в России не определились.
Центробанк видит в нем угрозу российской финансовой системе и выступает против его легализации.
Минфин выступает за госрегулирование криптовалют и уже внес в правительство соответствующий законопроект.
Минэнерго поддержит легализации криптовалют при условии, что майнеры будут потреблять электроэнергию по более высокому тарифу.
Ранее Клерк рассказал, как заработать на криптовалюте новичку.