Инвестор сохранит вычет по НДФЛ, если второй ИИС банк открыл по ошибке

В письмах № 03-04-05/45796 от 18.05.2022, № 03-04-05/45173 от 17.05.2022 ведомство сообщает, что вычет сохранится, если второй ИИС банк открыл по ошибке. Если по этому случайному счету не было никаких движений и он потом был закрыт, то ничего страшного — вычету это не грозит.

Добавим, что в общем случае, открыв второй счет, предыдущий надо закрыть в течение месяца. Но недавно появилась информация, что срок между двумя ИИС могут увеличить до 2 месяцев. Такие поправки в закон о ценных бумагах разрабатывает Минфин.