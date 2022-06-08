Инвестиционный вычет

Инвестор сохранит вычет по НДФЛ, если второй ИИС банк открыл по ошибке

На 400 тыс. рублей, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, можно получить вычет по НДФЛ. Но этот ИИС должен быть у вас единственным. Если у вас два счета – права на вычет нет. Но Минфин сделал послабление.

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В письмах № 03-04-05/45796 от 18.05.2022, № 03-04-05/45173 от 17.05.2022 ведомство сообщает, что вычет сохранится, если второй ИИС банк открыл по ошибке. Если по этому случайному счету не было никаких движений и он потом был закрыт, то ничего страшного — вычету это не грозит.

Добавим, что в общем случае, открыв второй счет, предыдущий надо закрыть в течение месяца. Но недавно появилась информация, что срок между двумя ИИС могут увеличить до 2 месяцев. Такие поправки в закон о ценных бумагах разрабатывает Минфин.

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