У российских пенсионеров за границей пошли проблемы с получением пенсий

Во 2 квартале возникли такие проблемы по 37 пенсионерам. Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами, рассказали в ПФР.

По постановлению Правительства № 757 от 26.04.2022 переводы российских пенсий за границу должны идти через кредитную организацию, не включенную в санкционные списки.

Раньше эти функции выполнял Сбербанк, но сейчас он под санкциями.

Если зарубежный банк не принимает деньги от ПФР, то фонд уведомляет пенсионера о возможности получать пенсию в рублях в российском банке.

Если другие реквизиты пенсионер не дал выплаты будут приостановлены, а потом при первой возможности снова возобновятся с доплатой за все прошлое время, пояснили в ПФР, передает РБК.

Сейчас за границей живут 124,5 тыс. российских пенсионеров. Большинство из них находятся в Германии, Израиле и Абхазии.