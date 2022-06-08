Ипотека

Выдача ипотеки рухнула почти на 80% по итогам мая. Льготы не спасают

Объемы выдачи ипотеки в мае обвалились на 72,9%, а количество заключенных договоров — на 79,0% в годовом выражении. Такого сокращения не было даже в пандемию, отмечают эксперты.

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Резкое замедление ипотечного кредитования наблюдается второй месяц подряд, говорится в отчете аналитической компании Frank RG.

В мае банки выдали всего 31,5 тысячи кредитов на жилье на общую сумму 119,4 млрд рублей.

Для сравнения: в апреле было выдано ипотечных кредитов на 36,7% больше в количественном выражении и на 26,7% в денежном.

Результат оказался минимальным с февраля 2017 года. Число заключенных договоров стало самым низким за последние восемь лет или все время наблюдений экспертов.

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