Выдача ипотеки рухнула почти на 80% по итогам мая. Льготы не спасают

Резкое замедление ипотечного кредитования наблюдается второй месяц подряд, говорится в отчете аналитической компании Frank RG.
В мае банки выдали всего 31,5 тысячи кредитов на жилье на общую сумму 119,4 млрд рублей.
Для сравнения: в апреле было выдано ипотечных кредитов на 36,7% больше в количественном выражении и на 26,7% в денежном.
Результат оказался минимальным с февраля 2017 года. Число заключенных договоров стало самым низким за последние восемь лет или все время наблюдений экспертов.
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