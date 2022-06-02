Стал известен список банков для льготной ипотеки IT-специалистам

Среди них 49 банков и три региональных оператора — из Удмуртии, Кемерово, Екатеринбурга.

Перечень — здесь.

Общая сумма выданных кредитов запланирована в сумме 240 млрд руб.

Оператор программы «ДОМ.РФ» распределил между банками ипотечные лимиты. В лидерах: Сбербанк (получил 27%), Банк ВТБ (19%) и Банк ДОМ.РФ (14%).

Оформить ипотеку под 5% могут айтишники-россияне с 22 до 44 лет, которые работают в аккредитованных компаниях, имеющих право на налоговые льготы.

Список таких компаний формирует Минцифры и передает их в «ДОМ.РФ».

На сайте «ДОМ.РФ» есть сервис, где по ИНН можно проверить, подходит ли фирма под критерии.

Максимальная сумма кредита зависит от места жительства заемщика.

Есть условия по зарплате сотрудника — не менее 150 тыс. рублей в регионах-миллионниках или 100 тыс. — в других регионах.

В регионах-миллионниках можно взять в кредит 18 млн рублей. В других регионах — 9 млн рублей.

Перечень регионов с условиями для льготной ипотеки смотритездесь.