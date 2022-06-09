Финансовый кризис

Huawei «по-тихому» закрыл четыре магазина в России

В начале года у Huawei было 19 официальных магазинов в России. Сейчас продолжают работать только 15 торговых точек.

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Первый магазин закрылся 28 февраля в торговом центре «Ривьера» в Москве, после этого закрылись подразделения в Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону.

Близкий к компании источник сообщил РИА Новости, что основной причиной закрытия является дефицит продукции на складах и снижении спроса на смартфоны. Собеседник агентства предположил, что что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины.

Заявлений от самой компании по этому поводу не поступало. Однако СМИ США сообщали, что Huawei и ряд других китайских гигантов намерены покинуть Россию «по-тихому»: с одной стороны, не отказываясь от работы на российском рынке, а с другой прекратив поставки смартфонов для потребительского сегмента.

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