Трудовое право

Работодателей обяжут бесплатно доставлять вахтовиков до работы

Сейчас норма о том, что работодатель должен бесплатно доставлять сотрудников-вахтовиков от места сбора до места работы, прописана только в нормативке времен СССР. Эту норму внесут в ТК.

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В Госдуму поступил правительственный законопроект.

Поправки вносят в статью 302 ТК.

Отметим, что пусть вахтовиков от дома до работы проходит через три точки: от дома (точка 1) до пункта сбора (точка 2) и от пункта сбора до места работы (точка 3).

В ТК будет сказано, что маршрут от точки 2 до точки 3 — за счет работодателя.

То есть дорогу от пункта сбора до места работы должен оплатить работодатель, и это не обсуждается.

Но остается еще маршрут от точки 1 до точки 2 (из дома к месту сбора).

Минфин разъясняет, что при оплате этой дороги работодателем с вахтовика надо удержать НДФЛ, потому что в ТК такая компенсация не прописана (письмо № 03-03-06/3/107474 от 29.12.2021).

Теперь ситуация изменится, потому что в статье 302 ТК будет прописано, что работодатель может платить компенсацию за дорогу от дома до пункта сбора.

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