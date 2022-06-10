Детские пособия

🙉 ФСС шлет бухгалтерам запросы по пособию на рождение детей. Но дети уже взрослые

Обескураженные бухгалтеры получают из ФСС странные запросы по проактивным выплатам единовременного пособия на рождение ребенка. Причем сотрудницы, по которым идут запросы, давно не рожали и на пособие не претендуют.

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Историями коллеги делятся на нашем форуме.

В одну компанию пришел запрос на ребенка 2009 года рождения, который давно уже школьник.

В другую компанию — на ребенка 1997 года рождения, который вообще давно уже не ребенок.

ФСС объясняет это сбоем в своей программе и просит игнорировать такие сообщения. Но бухгалтеры все равно волнуются, ведь отмашка на игнор поступила устно, а запрос — в электронном виде.

Коллеги шутят про ФСС:

— Готовятся к объединению с ПФР, репетируют.

Отметим, что выплату единовременного пособия при рождении ребенка ФСС делает на основании сведений, полученных из единого госреестра ЗАГС.

Затем ФСС запрашивает в ПФР данные о том, работают ли родители. И после этого прилетает запрос к работодателю.

 

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