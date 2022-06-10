🙉 ФСС шлет бухгалтерам запросы по пособию на рождение детей. Но дети уже взрослые

Историями коллеги делятся на нашем форуме.
В одну компанию пришел запрос на ребенка 2009 года рождения, который давно уже школьник.
В другую компанию — на ребенка 1997 года рождения, который вообще давно уже не ребенок.
ФСС объясняет это сбоем в своей программе и просит игнорировать такие сообщения. Но бухгалтеры все равно волнуются, ведь отмашка на игнор поступила устно, а запрос — в электронном виде.
Коллеги шутят про ФСС:
— Готовятся к объединению с ПФР, репетируют.
Отметим, что выплату единовременного пособия при рождении ребенка ФСС делает на основании сведений, полученных из единого госреестра ЗАГС.
Затем ФСС запрашивает в ПФР данные о том, работают ли родители. И после этого прилетает запрос к работодателю.