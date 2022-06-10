Центробанк определит сроки годности карт Visa и MasterCard самостоятельно

Если законопроект (№ 140807-8) одобрят, новые нормы коснутся карт, чьих эмитентов Центробанк исключил из реестра. Регулятор сможет устанавливать сроки прекращения обслуживания банками таких карт.

Также в субъекты НСПК будут вправе нарушать:

сроки раскрытия финансовой информации;

требования федеральных законов к финансовые показателям.

Сейчас НСПК обрабатывает операции по картам «Мир» и международных платежных систем Visa и MasterCard. Обе системы были исключены из реестра Центробанка 18 марта. Также исключены American Express (29 марта), JCB (1 апреля).

В настоящее время в реестр входит 21 оператор, среди которых китайский UnionPay (ООО «ЮнионПэй») и платёжная система Bank of China.