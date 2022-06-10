Малый бизнес быстрее перейдет на ЭДО, если государство компенсирует затраты на такой переход

На мероприятии отметили плюсы для бизнеса от ЭДО:
- экономия издержек на бумагу, картриджи, почту;
- ускорение бизнес-процессов, а значит и оборачиваемости средств.
Однако оценить все преимущества пока удается только крупным компаниям с большим документооборотом. Малый бизнес пока не готов к такому.
Чтобы стимулировать МСП к переходу на ЭДО глава компании 1С Борис Нуралиев предложил, чтобы государство компенсировало затраты на внедрение ЭДО для такой категории бизнеса.
Такое предложение представители «электронного бизнеса» собираются внести в правительство.