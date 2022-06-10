ЭДО

Малый бизнес быстрее перейдет на ЭДО, если государство компенсирует затраты на такой переход

Бизнес должен переходить на электронный документооборот не из-за распоряжений ФНС, а потому что ЭДО – это комфорт и удобство, заявил глава налоговой службы Даниил Егоров, выступая на II Всероссийском форуме ЭДО’2022.

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На мероприятии отметили плюсы для бизнеса от ЭДО:

  • экономия издержек на бумагу, картриджи, почту;
  • ускорение бизнес-процессов, а значит и оборачиваемости средств.

Однако оценить все преимущества пока удается только крупным компаниям с большим документооборотом. Малый бизнес пока не готов к такому.

Чтобы стимулировать МСП к переходу на ЭДО глава компании 1С Борис Нуралиев предложил, чтобы государство компенсировало затраты на внедрение ЭДО для такой категории бизнеса.

Такое предложение представители «электронного бизнеса» собираются внести в правительство.

 

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