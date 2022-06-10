КоАП РФ

Верховный суд отменяет штрафы для бизнеса за ковидные нарушения

Верховный суд рассмотрел несколько дел по штрафам за COVID-ограничения и встал на сторону бизнеса. Из-за того, что сейчас уже такие запреты неактуальны, компании освободили от штрафных санкций.

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Так, ООО «Стройальянспром» оштрафовали на 100 тыс. рублей за то, что сотрудники были на рабочих местах без масок и перчаток.

Верховный суд своим постановлением № 5-АД22-38-К2 от 26.05.2022 этот штраф отменил.

Причина — сейчас эти антиковидные требования утратили силу. Мэр Москвы своим указом от 14 марта отменил запреты.

В случае смягчения или отмены наказания за ранее совершенное правонарушение суды обязаны учитывать обновленную норму. Такое разъяснение ранее давал Конституционный суд.

Поэтому штраф отменили.

Аналогичное решение ВС принял и по делу компании «Р-Фарм» (постановление № 5-АД22-35-К2 от 17.05.2022).

Автомобиль фирмы разъезжал по дорогам без пропуска, когда в Москве был режим самоизоляции. В итоге компания получила штраф 50 тыс. рублей. Однако этот запрет отменили еще в июне 2020 года. Сейчас он неактуален, поэтому Верховный суд штраф отменил.

 

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