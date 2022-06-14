Возражения по осмотру изъятых документов заявляйте сразу. Потом будет поздно

Если бизнес сразу не возразил, потом оспорить действия налоговиков в суде будет трудно.
Например, у столичной компании «ПОС МЕДИА» это не получилось. Суды встали на сторону налоговиков (дело № А40-174635/2021).
Инспекторы изъяли системный блок и документы (оригиналы). Потом компании выслали уведомление о месте и времени осмотра.
Представитель компании прибыл в ИФНС и участвовал в осмотре, поставил свою подпись под протоколом. Никаких возражений не зафиксировал.
Потом фирма подала в суд, считая, что осмотр противоречит нормам НК. В частности, он был на следующий день после завершения проверки.
Но суды нарушений не нашли и указали, что осмотр на день позже — это ничего страшного, фирма от этого не пострадала. В протоколе никаких замечаний нет, представитель фирмы на осмотре присутствовал.
Иск компании отклонили.
Свои рекомендации по поводу ситуаций с осмотром дал налоговый адвокат Вячеслав Василевский:
- Чтобы было легче оспорить осмотр и изъятие, сразу пишите возражения в протоколе.
- Оспаривать надо не только факт изъятия, но и основания, по которым проводят выемку.
- При выемке должно быть двое понятых. Если он будет один — это можно оспорить.
- Время выемки может быть только с 6-00 до 22-00. Ночью можно делать описи и оформлять протокол, но саму выемку делать нельзя.