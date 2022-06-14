Бухгалтерский аутсорсинг

«Мое дело» идет в сегмент крупного бизнеса. Объявили о слиянии с «Финаудитом»

Стало известно о сделке по объединению компаний «Мое дело» и «Финаудит». «Мое дело» занимается бухгалтерским аутсорсингом в сегменте малого и среднего бизнеса. «Финаудит» специализировался на крупном.

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Менеджмент компании «Мое дело» рассчитывает, что сделка позволит зайти в сегмент бухгалтерских услуг для крупного бизнеса. У общей структуры появятся крупные клиенты. Также компания получит в свое распоряжение более 90 экспертов в консалтинге и бухучете, у которых есть знания и умения по работе с крупными клиентами. Ранее у «Моего дела» подобные компетенции и клиенты отсутствовали.

«Финаудит» — компания с 25-летней историей и несколькими десятками корпоративных клиентов из разных отраслей, среди которых:

  • ведущий производитель косметики Natura Siberica;
  • группа производственных и  строительных предприятий Sinteza;
  • один из крупнейших поставщиков целлюлозно-бумажной продукции «Балтийская целлюлоза»;
  • птицеводческий комплекс «Урал» (бренд «Индюшкин»);
  • сеть медицинских клиник «Чайка».

Команда «Финаудита» надеется с помощью более крупного партнера, который занимает высокие места в рейтингах, привлечь новых корпоративных клиентов и увеличить выручку объединенной компании на 15-20 процентов за год.

Соглашение подписали член совета директоров «Моего дела» Константин Кардышев, совладелицы «Финаудита» Анастасия Щербинина и Наталья Петрова и генеральный директор «Моего дела» Сергей Панов.

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