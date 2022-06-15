Сдать отчетность в ФНС вправе представитель как с бумажной, так и с электронной доверенностью

Для этого случая разработан формат электронной доверенности (приказ ФНС от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@).
Но такая электронная форма — это не единственный вариант для доверенности.
Об этом сообщает ФНС в письме от 03.06.2022 № ЕА-3-26/5811@.
Доверенность может быть составлена и на бумаге.
Все бумажные доверенность продолжают действовать. Из-за введения электронного формата они свою силу не утратили.
Сейчас пока в НК нет нормы об использовании исключительно электронных доверенностей.
Но в дальнейшем именно электронные доверенности будет наиболее предпочтительными, заявляет ФНС.
Поэтому налоговики рекомендуют оформлять именно их.