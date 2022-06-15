Финансовый кризис

Информация о заморозке «сомнительных» валютных счетов оказалась фейком

Сообщения о том, что Минфин начнет замораживать валютные счета россиян без подтверждения источника дохода, не соответствуют действительности. Также фейком является информация об усилении валютного контроля.

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«Эта информация является фальшивкой. Министерство не наделено полномочиями по мониторингу валютных операций, а также не контролирует происхождение средств», - говорится в  Telegram-канале ведомства.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в ближайшее время будет подписан указ президента о возможности замораживать счета тех клиентов, которые не подтвердили доход при открытии счета. Также сообщалось, что лица, причастные к незаконному обороту валюты, будут привлечены к уголовной ответственности.

 

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