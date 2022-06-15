IT-компании

Microsoft прекратил поддержку Internet Explorer. Но фанаты смогут включить спецрежим в Edge

Корпорация Microsoft прекращает поддержку браузера Internet Explorer и будет развивать собственный браузер Edge, говорится на сайте корпорации.

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Для пользователей, работающих на Internet Explorer, рекомендуется срочно перенести свои данные на новый браузер Edge. Сюда можно перенести сохраненные пароли и избранное.

В Edge можно работать в специальном режиме IE, который будет поддерживаться как минимум до 2029 года. Это позволит разработчикам модернизировать устаревшие приложения для нового браузера, отмечает компания.

Internet Explorer будет отключен во всех актуальных версиях Windows 10, а для Windows 11 по умолчанию браузером устанавливается Edge.

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