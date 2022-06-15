Единый налоговый платеж можно вернуть. Бланки на возврат уже готовы

Приказ ФНС с такой формой опубликован на официальном портале.

Утвердили несколько бланков:

заявление компании и ИП о возврате;

решение налоговиков о возврате;

решение налоговиков об отказе в возврате;

извещение о принятом решении о возврате;

извещение о принятом решении об отказе.

Отметим, что для добровольного перехода на ЕНП с 01.07.2022 надо было подать заявление до 04.05.2022.

Те, кто платит налоги в один котел, должны сдавать в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов. Бланк уже утвержден. Об этом мы писали тут.

С 2023 года ЕНП станет обязательным для всех, если примут поправки в НК. Преимущества этого способа уплаты налогов ФНС изложила в брошюре (письмо ФНС от 29.04.2022 № КЧ-4-8/5395@).