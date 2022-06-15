ЕНП (единый налоговый платеж)

Единый налоговый платеж можно вернуть. Бланки на возврат уже готовы

С 1 июля 2022 года заработает единый налоговый платеж для бизнеса. Пока это добровольная система. Платить все налоги надо единым платежом. Если переплатили, можно вернуть излишки. Для этого надо подать заявление установленной формы.

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Приказ ФНС с такой формой опубликован на официальном портале.

Утвердили несколько бланков:

  • заявление компании и ИП о возврате;
  • решение налоговиков о возврате;
  • решение налоговиков об отказе в возврате;
  • извещение о принятом решении о возврате;
  • извещение о принятом решении об отказе.

Отметим, что для добровольного перехода на ЕНП с 01.07.2022 надо было подать заявление до 04.05.2022.

Те, кто платит налоги в один котел, должны сдавать в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов. Бланк уже утвержден. Об этом мы писали тут.

С 2023 года ЕНП станет обязательным для всех, если примут поправки в НК. Преимущества этого способа уплаты налогов ФНС изложила в брошюре (письмо ФНС от 29.04.2022 № КЧ-4-8/5395@).

 

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