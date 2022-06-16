⚡Доллар и евро не запретят, вклады не заморозят, заверила глава ЦБ

Также вкладчики могут не опасаться, что их валютные клады будут конфискованы или заморожены, наоборот, многие валютные ограничения планируется снять в ближайшее время, дополнила глава ЦБ.
По ее мнению, Банку предстоит большая работа, чтобы добиться доверия частных инвесторов.
Разговоры о возможном запрете доллара и евро в РФ появились после введения рядом банков комиссий на валютные счета. Однако такое решение кредитных организаций Банк России признал незаконным.
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