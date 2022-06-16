⚡Доллар и евро не запретят, вклады не заморозят, заверила глава ЦБ

Наведение порядка в бардаке сродни героическому подвигу, но главное - это процесс конечный! Поэтому, на этот подвиг отваживаются не так уж редко, хотя далеко не всегда доводят дело до какого-то логического конца. А вот постоянное поддержание наведенного порядка - это дело совсем иного рода. Тут требуются другие качества.