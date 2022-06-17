АУСН

С 1 июля стартует новый АУСН. А вы готовы к спецрежиму?

С 1 июля будут тестировать новый налоговый режим - АУСН. Это - гибрид упрощенки и самозанятости, который избавит малые предприятия от бюрократии и позволит экономить на взносах.

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Звучит замечательно! Но есть и минусы, которые легко превратить в плюсы.

Приходите к нам и мы обсудим с вами многие вопросы 23 июня, в 19:00 мск.

Например, повышенные налоговые ставки и запреты на выплаты наличными или чем АУСН отличается от УСН? Кому подойдет режим и когда можно на него перейти?

Встреча пройдёт в формате коротких выступлений и живого диалога между слушателями и  спикерами — экспертами от Модульбанка и ФНС. Спикеры объяснят, что такое АУСН, и ответят на вопросы.

Перед вами выступят член правления Модульбанка Павел Семёнов и представитель ФНС  Владимир Мальцев.

Организаторы встречи Модульбанк - первый банк для предпринимателей, который понимает их потребности и предоставляет уникальные продукты, и независимое СМИ о новых технологиях, бизнесе и карьере в цифровой экономике RB.RU.

Записаться можно здесь.

 

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Банковская комиссия

Модульбанк снизил комиссию за вывод средств на физлиц до 0,75%

Банк для предпринимателей Модульбанк ввел пониженный процент за вывод средств с бизнес-счета на счета физлиц для всех клиентов на тарифах «Оптимальный» и «Безлимитный». Начиная с суммы в 300-500 тысяч рублей комиссия на вывод составит от 0,75% до 0,99% – в зависимости от тарифа.

Модульбанк снизил комиссию за вывод средств на физлиц до 0,75%