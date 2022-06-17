С 1 июля стартует новый АУСН. А вы готовы к спецрежиму?

Звучит замечательно! Но есть и минусы, которые легко превратить в плюсы.

Приходите к нам и мы обсудим с вами многие вопросы 23 июня, в 19:00 мск.

Например, повышенные налоговые ставки и запреты на выплаты наличными или чем АУСН отличается от УСН? Кому подойдет режим и когда можно на него перейти?

Встреча пройдёт в формате коротких выступлений и живого диалога между слушателями и спикерами — экспертами от Модульбанка и ФНС. Спикеры объяснят, что такое АУСН, и ответят на вопросы.

Перед вами выступят член правления Модульбанка Павел Семёнов и представитель ФНС Владимир Мальцев.

Организаторы встречи Модульбанк - первый банк для предпринимателей, который понимает их потребности и предоставляет уникальные продукты, и независимое СМИ о новых технологиях, бизнесе и карьере в цифровой экономике RB.RU.

Записаться можно здесь.