Уведомления на уплату налогов будут рассылать через портал госуслуг

Дело в том, что у многих есть учетная запись на Госуслугах, но нет личного кабинета налогоплательщика.

Миллионы людей получают уведомления по почте, хотя могли бы получать их через Госулуги. На это уходит немало бюджетных денег (более 3 млрд руб. в год).

Внесут поправки в первую часть НК. Проект опубликован на федеральном портале.

Физлица также смогут направлять в ИФНС документы через портал госуслуг. Они будут считаться полученными на следующий день после отправки.

Чтобы получать и отправлять документы через Госуслуги, надо направить уведомление на согласие.

Норма должна заработать с 1 июля 2024 года.