Если право требования досталось компании бесплатно, при его погашении будет налог

Разъяснения дает Минфин в письме от 20.05.2022 № 03-03-06/1/46727.
Если должник погасил долг, то у компании будет доход в размере полученной суммы. Дата получения дохода = дата погашения долга.
В общем случае возникает доход и расход (покупная стоимость права требования).
Но если право требования получено бесплатно от учредителя, расходы фирмы равны нулю.
Значит, надо считать налог на прибыль с учетом дохода без учета расхода.
При получении денег от должника норма пп.1 п.1 ст. 251 НК уже не работает.
Да, сначала право требования внес учредитель и эта операция не облагается налогом. Но потом произошла другая операция — погашение права требования. И эта операция уже налогом облагается.