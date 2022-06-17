Налог на прибыль

Если право требования досталось компании бесплатно, при его погашении будет налог

Если от учредителя компании с долей от 50% безвозмездно получено право требования, то налога на прибыль не будет. Но только если это право в течение года не будет перепродано или погашено. Такая норма заложена в пп.1 п.1 ст. 251 НК.

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Разъяснения дает Минфин в письме от 20.05.2022 № 03-03-06/1/46727.

Если должник погасил долг, то у компании будет доход в размере полученной суммы. Дата получения дохода = дата погашения долга.

В общем случае возникает доход и расход (покупная стоимость права требования).

Но если право требования получено бесплатно от учредителя, расходы фирмы равны нулю.

Значит, надо считать налог на прибыль с учетом дохода без учета расхода.

При получении денег от должника норма пп.1 п.1 ст. 251 НК уже не работает.

Да, сначала право требования внес учредитель и эта операция не облагается налогом. Но потом произошла другая операция — погашение права требования. И эта операция уже налогом облагается.

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