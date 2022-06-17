Coca-Cola уходит из России. На ее место придет аналог с обезьянкой в кепке на этикетке

«Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», – передает Reuters, ссылаясь на официальное заявление компании.
Одновременно стало известно о том, что подмосковная компания Megapack готовится вывести на рынок свои аналоги Coca-Cola и Fanta — Funky Monkey Cola и Orange. Напитки будут производиться в привычных цветах и с идентичном вкусом. На этикетке будет изображена обезьянка в кепке и в наушниках. Аналог Sprite компания выпускать не будет. Также напитки будут доступны только в пластиковых и стеклянных бутылках.
Компании Coca-Cola HBC принадлежат бренды Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Adez, Pulpy, Schweppes, Bonaqua, Innocent, Rich, Fuzetea, «Добрый» и «Моя семья».